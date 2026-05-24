Renato Vallanzasca ha dichiarato di aver elaborato un piano per rapire l’ex calciatore Marco Van Basten, all’epoca considerato uno dei più forti nel suo ruolo. Secondo la confessione, Vallanzasca avrebbe deciso di abbandonare il progetto per evitare di favorire l’Inter, rivale del Milan. La vicenda risale a quegli anni e riguarda un’ipotetica azione criminale mai realizzata.

Renato Vallanzasca aveva escogitato un piano per il rapimento di Marco Van Basten, fuoriclasse olandese oggi 61enne che fece le fortune del Milan di Silvio Berlusconi tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Lo ha rivelato oggi in un’intervista al Corriere della Sera Giampaolo Manca, il “Doge” della Mala del Brenta, che con Vallanzasca ha condiviso la anni nel carcere di alta sicurezza di Opera, alle porte di Milano. “Ci volevamo bene ed era milanista come me”, ha raccontato Manca, spiegando che proprio il tifo per i rossoneri avrebbe fatto desistere Vallanzasca dal portare a termine il rapimento. “Mi confessò di avere preparato un piano per rapire Marco Van Basten e chiedere il riscatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manca: “Vallanzasca mi confessò il suo piano per rapire Marco Van Basten. Rinunciò per non favorire l’Inter”

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