Una madre e un padre sono stati arrestati dopo aver nascosto eroina e cocaina nello zainetto della figlia, che stavano portando all’asilo. La droga è stata trovata durante un controllo della polizia, che ha fermato i genitori per un controllo di routine. La sostanza stupefacente era nascosta tra i vestiti e altri oggetti nello zainetto della bambina. I genitori sono finiti in manette con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

Per evitare che la polizia le trovasse, ha nascosto eroina e cocaina nello zainetto della figlia che stava accompagnando all’asilo. La donna, nigeriana di 31 anni, è stata arrestata l’altra mattina assieme al compagno, connazionale di 34 anni, a seguito di un’attività di indagine messa in campo dalla Squadra mobile. I due sono ritenuti elementi di peso nella gestione dello spaccio nella zona della stazione, in particolare tra via Amendola, via Boldrini e piazza dei Martiri, rifornendo i ‘cavalli’ che lavorano in zona. Un’area dove, nel solo mese di maggio, la polizia ha arrestato in flagranza ben 17 pusher. Proprio dall’attività d’indagine... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mamma e papà in manette. Nascondono eroina e coca nello zainetto della figlia

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Papà e mamma sono una diga. Quando la diga crollerà, verrò travolto dall'acqua scura. Non ci sarà piú niente a fare da argine tra me e l'ignoto. Ho amici a cui sono morti i genitori da tanti anni e ancora ne parlano. Altri non riescono a parlarne in alcun modo. x.com

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