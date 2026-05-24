A gennaio, Malen ha iniziato a segnare con continuità nella Serie A, contribuendo con numeri da capocannoniere. La sua presenza in campo ha portato a un aumento significativo di gol nelle partite giocate da quella data in poi. Tuttavia, il campionato ha continuato a perdere credibilità, senza riuscire a rispondere alla crescita di Malen o a cambiare il suo andamento. La competizione resta in attesa di risposte che non arrivano.

Malen smaschera la Serie A: tanti gol in pochi mesi (solo da gennaio) e il torneo che resta a guardare senza rispondere.. In meno di sei mesi Donyell Malen ha trasformato la Roma: arrivato a gennaio, ha messo a referto un rendimento da top scorer che ha ribaltato aspettative e classifica, mandando un messaggio chiaro al calcio italiano sul livello reale della Serie A. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. L’impatto numerico: efficacia pura. Donyell Malen è sbarcato alla Roma il 16 gennaio 2026 e, in pochissimo tempo, ha inciso sui numeri della squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Malen arriva a gennaio e mette in ginocchio la Serie A: numeri da top e un campionato che perde credibilità

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