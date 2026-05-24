Le autorità delle Maldive hanno dichiarato che i video delle GoPro trovati nella grotta non sono collegati alla missione scientifica svolta nella zona. La questione riguarda la dinamica dell’incidente e il ruolo dei sub coinvolti, ma l’istituto di ricerca ha negato qualsiasi collegamento con le attività svolte durante la missione. Restano da chiarire le circostanze dell’incidente e il contenuto delle immagini registrate dai dispositivi.

? Domande chiave Cosa riveleranno i video delle GoPro sulla dinamica nella grotta?. Perché l'Ateneo nega il legame con la missione scientifica?. Chi ha confermato la richiesta di autorizzazione negata alla docente?. Come cambieranno le lle immersioni tecniche alle Maldive?.? In Breve Autopsie sui cinque caduti presso l'obitorio di Gallarate da lunedì prossimo.. Testimonianza di Stefano Vanin contrasta la versione dell'Università di Genova.. Vittime includono Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri.. Preghiera degli studenti a 17 metri di profondità nella baia di San Fruttuoso.. Lunedì prossimo, presso l’obitorio dell’ospedale di Gallarate, inizieranno le procedure autoptiche sui cinque cittadini italiani rimasti uccisi durante una tragica esplorazione subacquea nell’atollo di Vaanu, alle Maldive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, tragedia dei sub: l’Ateneo nega il legame con la missione

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