Il vicepremier e ministro degli Esteri ha espresso pubblicamente gratitudine ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. Tajani ha ringraziato a nome del governo, riconoscendo l’operato dei sub finlandesi. Nessuna altra informazione su dettagli dell’incidente o sull’identità delle vittime è stata fornita.

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ringraziato i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani morti a seguito di un'immersione alle Maldive. “Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e a titolo personale, la più sincera e profonda gratitudine per il coraggio, la professionalità e il senso di umanità dimostrati da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Gronqvist nelle complesse operazioni di recupero dei corpi dei cinque cittadini italiani tragicamente scomparsi nelle acque delle Maldive lo scorso 14 maggio”, ha scritto Tajani in una lettera pubblicata su X. “In un momento... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maldive, Tajani ai sub finlandesi “Sincera gratitudine a nome del governo”

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