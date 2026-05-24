Maldive le ombre sulla morte dei cinque italiani
Il governo delle Maldive non ha divulgato dettagli sull’indagine in corso riguardo alla morte di cinque italiani. Finora, poche informazioni sono state rese pubbliche e non ci sono comunicazioni ufficiali sulle cause o sulle circostanze del decesso. La situazione rimane riservata, con nessun aggiornamento sui progressi delle indagini o sui possibili sviluppi futuri.
Il governo delle Maldive ha aperto due indagini: una sulla morte dei cinque sub italiani nell’atollo Vaavu e una per la morte del sub militare che si era immerso per recuperare i corpi. Intanto, in Italia, l’inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo attende gli esiti delleautopsie sui corpi, che inizieranno lunedì. Sembra confermato, però, che i sub avessero con sé unaGoPro, le cui immagini saranno fondamentali per le indagini italiane, e che si fossero immersi con le torce. Restano ancora tanti i punti da chiarire, come ad esempio l’ipotesi della perdita dell’orientamento dovuta al dosso che avrebbe oscurato l’ingresso e che li avrebbe spinti nel tunnel senza uscita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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