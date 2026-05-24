Il governo delle Maldive non ha divulgato dettagli sull’indagine in corso riguardo alla morte di cinque italiani. Finora, poche informazioni sono state rese pubbliche e non ci sono comunicazioni ufficiali sulle cause o sulle circostanze del decesso. La situazione rimane riservata, con nessun aggiornamento sui progressi delle indagini o sui possibili sviluppi futuri.

Il governo delle Maldive ha aperto due indagini: una sulla morte dei cinque sub italiani nell’atollo Vaavu e una per la morte del sub militare che si era immerso per recuperare i corpi. Intanto, in Italia, l’inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo attende gli esiti delleautopsie sui corpi, che inizieranno lunedì. Sembra confermato, però, che i sub avessero con sé unaGoPro, le cui immagini saranno fondamentali per le indagini italiane, e che si fossero immersi con le torce. Restano ancora tanti i punti da chiarire, come ad esempio l’ipotesi della perdita dell’orientamento dovuta al dosso che avrebbe oscurato l’ingresso e che li avrebbe spinti nel tunnel senza uscita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldive, le ombre sulla morte dei cinque italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lockdown Motel | THRILLER | Full Movie in English

Notizie e thread social correlati

Perdita di orientamento, tossicità nelle bombole o panico: le ipotesi sulla morte dei cinque sub italiani alle MaldiveLe ricerche per trovare i corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive sono ancora in corso, con quattro di loro già recuperati.

Tragedia nelle profondità delle Maldive: la Procura di Roma indaga sulla morte dei cinque sommozzatori italianiUna tragedia si è consumata nelle acque delle Maldive, coinvolgendo cinque sommozzatori italiani durante un’immersione in una grotta a circa 50 metri...

Temi più discussi: Maldive, l’Ateneo scarica la prof Montefalcone: Autorizzata alla missione ma non alle immersioni; Aiello torna con nuovo album: Ho abbracciato le mie ombre e fatto pace con Sanremo; MALDIVE – RIENTRO SOTTO CHOC: I VENTI ITALIANI DEL DUKE OF YORK IN VOLO VERSO CASA; Maldive, la prima foto dalla grotta degli squali: morte in pochi minuti, ora tutto torna | Libero Quotidiano.it.

Maldive, le videocamere GoPro trovate a 60 metri: le immagini che svelano la veritàRecuperati tutti i cadaveri dei sub italiani morti alle Maldive, ora si cerca di capire cosa sia davvero successo negli abissi di un mare paradisiaco che si è trasformato in un ... ilmessaggero.it

Cinque turisti 'inclusi il professore e sua figlia' muoiono durante un'escursione subacquea alle Maldive reddit

Maldive, come sono morti i cinque sub italiani? Disorientamento l'ipotesi più probabileCome sono morti i cinque sub italiani alle Maldive? È la domanda al centro dell’indagine condotta dalle autorità maldiviane che, ... iltempo.it