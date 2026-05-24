Malato di sclerosi multipla Christian muore a 55 anni dopo il suicidio assistito | è il terzo caso in Lombardia

Christian, 55 anni affetto da sclerosi multipla, è morto il 18 maggio ricorrendo al suicidio assistito. È il terzo caso registrato in Lombardia e il diciassettesimo in Italia.

Christian, 55 anni con sclerosi multipla, è morto il 18 maggio ricorrendo al suicidio medicalmente assistito: è il terzo caso in Lombardia e il diciassettesimo in Italia. L'Associazione Luca Coscioni rilancia la legge "Liberi Subito" sul fine vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Suicidio assistito, morto in Lombardia uomo malato di sclerosi multipla dal 1999

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Fine vita, in Lombardia il terzo caso di suicidio assistito: Cristian aveva 55 anni e da 27 viveva con la sclerosi multiplaIn Lombardia, si è verificato il terzo caso di suicidio assistito, con la morte di un uomo di 55 anni avvenuta il 18 maggio.

Christian morto col suicidio assistito a Milano, terzo caso in Lombardia: era affetto da sclerosi multiplaChristian, un uomo di 55 anni affetto da sclerosi multipla dal 1999, è deceduto il 18 maggio a Milano mediante suicidio assistito.

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