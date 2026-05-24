Malasanità il figlio di una vittima | Condanna e pignoramento ma l’ospedale non paga

Da anteprima24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il figlio di una vittima di malasanità denuncia che, nonostante una condanna e un pignoramento, l’ospedale non ha ancora effettuato il pagamento. La vittima non è deceduta a causa di una malattia, ma per una seconda setticemia provocata da errori o negligenze dell’ospedale. La famiglia ha ottenuto una sentenza a favore, ma il pagamento non è stato ancora eseguito, lasciando insoddisfatti gli aventi diritto.

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Tempo di lettura: 2 minuti “ Mio padre non è morto per una malattia, è morto per una seconda setticemia causata da loro. Dopo tre anni e mezzo siano stati costretti a fare un pignoramento, dopo aver avuto una sentenza non abbiamo avuto niente: si tratta di centinaia di migliaia di euro, e ogni giorno ci sono interessi che vanno avanti”. La giustizia ha solo parzialmente fatto il suo corso, per Francesco Ambrosio, figlio di Antonio Ambrosio, “ vittima di malasanità presso l’ospedale Cardarelli di Napoli”. In un video esprime tutto il suo estremo malessere in relazione a un procedimento giudiziario che gli ha dato ragione ma che non si è concluso con il pagamento del risarcimento (220mila euro centinaia di migliaia di euro esclusi gli interessi) sancito da una sentenza del tribunale civile (VIII sezione) l’8 marzo 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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