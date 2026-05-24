Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Madrid per protestare contro l'aumento dei costi delle abitazioni. I manifestanti gridano “Vogliamo vicini, non turisti”, chiedendo interventi contro la speculazione immobiliare. La protesta si è svolta in strada, con partecipanti che hanno bloccato alcune arterie principali. La polizia ha monitorato la situazione, senza segnalare incidenti. La manifestazione si è conclusa senza altercazioni o arresti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Protesta nel centro della capitale spagnola. Migliaia di cittadini sono scesi in piazza a Madrid per manifestare contro il continuo aumento dei prezzi delle abitazioni e degli affitti, una situazione che sta rendendo sempre più difficile l’accesso alla casa per gran parte della popolazione. La protesta si è concentrata nel cuore della capitale spagnola, dove i manifestanti hanno denunciato un mercato immobiliare considerato ormai fuori controllo. Il tema dell’emergenza abitativa è diventato uno dei problemi più delicati per il governo guidato dal premier socialista Pedro Sanchez, nella foto d’apertura, soprattutto in vista delle elezioni previste nel 2027. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Madrid, migliaia in piazza contro il caro case: ‘Vogliamo vicini non turisti’

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