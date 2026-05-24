Per la prima volta in 676 anni, l’immagine della Beata Vergine della Grazie di Fiumicino, frazione di Savignano, non sarà quella tradizionale sopra l’altare, ma una copia identica. La vera immagine sarà nascosta e sostituita con un altro ritratto durante la processione prevista per la sera del 31 maggio, alla fine del mese mariano. La scoperta dell’immagine del 1600 è stata fatta recentemente e rappresenta un evento senza precedenti nella storia locale.

Per la prima volta in 676 anni di storia, l’immagine della Beata Vergine della Grazie di Fiumicino, frazione di Savignano, che sarà portata in processione la sera del 31 maggio a conclusione del mese mariano, non sarà quella venerata sopra l’altare, ma un’altra immagine identica. Lo spiega l’85enne parroco don Vittorio Mancini. "All’inizio del 2025 - dice –, abbiamo spostato i paramenti oggetto di culto della parrocchia. Fra questi c’era uno stendardo con al centro un’immagine sfigurata, rovinata dalla guerra e dall’incuria. All’inizio avevamo pensato di buttarlo nei rifiuti. Poi invece abbiamo deciso di utilizzare lo stendardo con la Madonna delle Grazie, portando il tutto nella bottega di restauro delle sorelle Gobbi di Savignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna del ’600 scoperta nello stendardo

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