Lykos Tolve ha raggiunto la semifinale nazionale Juniores, vincendo 6-2 contro il Bagheria. La squadra di provincia ha superato un avversario di livello superiore, ottenendo un risultato che rappresenta un record per la Basilicata. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione collettiva, con diversi giocatori che hanno contribuito al risultato. La semifinale segna un traguardo storico per il settore giovanile della regione.

? Domande chiave Come ha fatto una realtà di provincia a battere il Bagheria?. Chi ha reso possibile questo traguardo storico per la Basilicata?. Perché il sindaco considera questo successo un valore sociale per Tolve?. Quali infrastrutture hanno permesso questa scalata ai vertici nazionali?.? In Breve Vittoria doppia per 3-1 sia in andata che in ritorno contro il Bagheria. Sindaco Renato Martucci loda il progetto educativo e la gestione della società. Investimenti comunali hanno creato un polo con campo sintetico, calcetto e tennis. Progetto infrastrutturale prevede il completamento della piscina comunale per il territorio. La Lykos Tolve Under 19 ha conquistato l’accesso alle semifinali nazionali del campionato Juniores battendo il Bagheria di Palermo con un punteggio complessivo di 6-2 nelle due sfide affrontate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lykos Tolve: storica semifinale nazionale Juniores dopo il 6-2

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