Lutto nel calcio dilettantistico Si è spento Brunero Bianconi Mister di generazioni di calciatori

Un ex allenatore di calcio dilettantistico è deceduto ieri all'età di 75 anni, pochi mesi dopo aver compiuto gli anni. La sua carriera ha coinvolto diverse generazioni di calciatori. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e il mondo dello sport locale. La morte è stata comunicata senza dettagli sulle cause.

Se n’è andato ieri, a 75 anni compiuti da pochi mesi (lo scorso gennaio). E con la scomparsa di Brunero Bianconi, Vinci, ha perso il suo docente di educazione fisica (ha insegnato all’Istituto Tecnico Industriale “Luigi Ferraris” di Empoli) ed allenatore di calcio per antonomasia, capace di tenere alto il nome della città allenando numerose squadre di tutta la regione anche tra i professionisti. Gli stessi club che ne piangono la scomparsa in queste ore, dedicandogli un pensiero: lo ha fatto la dirigenza della Larcianese, ricordando il quinto posto in Serie D che Brunero colse nei primi anni 2000. E lo hanno fatto anche i dirigenti della Pistoiese, non dimenticando quando Bianconi prese in corsa le redini di una squadra costretta e ripartire dall’Eccellenza (stagione 200910) e la riportò ad un passo dalla D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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