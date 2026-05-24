L' urlo di Jakovljevic la Virtus passa a Trento e porta la serie alla bella
La Virtus Bologna ha vinto in trasferta contro Trento con il punteggio di 90-81, portando la serie ai confronti decisivi. La squadra ha superato un momento difficile, riuscendo a conquistare la vittoria in trasferta e a rimanere in corsa nella serie.
La Virtus Olidata Bologna non trema nel momento più delicato della sua stagione. Con le spalle al muro, gli uomini di coach Nenad Jakovljevic sfoderano una prestazione di puro carattere, espugnano il parquet di Trento per 81-90 e raddrizzano una serie che si era complicata. Con questo prezioso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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