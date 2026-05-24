Lupo gravemente ferito lungo la strada potrebbe essere stato investito

Un lupo è stato trovato gravemente ferito lungo una strada in località Val Malene, nel territorio comunale di Pieve Tesino. Gli operatori del Corpo Forestale del Trentino sono intervenuti nella mattina di sabato 23 maggio 2026, dopo essere stati allertati dalla Centrale dei Vigili del Fuoco. Secondo le prime ipotesi, l’animale potrebbe essere stato investito.

È stato un sabato di lavoro quello del 23 maggio 2026 per gli operatori del Corpo Forestale del Trentino che, nel corso della mattinata, sono stati allertati dalla Centrale dei Vigili del Fuoco per il ritrovamento di un lupo ferito in località Val Malene, nel territorio comunale di Pieve Tesino.I. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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