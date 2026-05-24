L’uomo che ha trasformato Lubiana

Dopo vent'anni da sindaco, Zoran Jankovi? ha lasciato il suo incarico nella capitale slovena. La sua permanenza in carica è stata lunga e ha segnato la storia della città. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi o conseguenze della sua uscita. La notizia viene riportata senza commenti o valutazioni.

Quando si chiede a Zoran Jankovic cosa succederà a Lubiana quando non sarà più sindaco, lui spesso risponde con una battuta che faceva anche Tito, il presidente della Jugoslavia, negli ultimi anni di vita: «Chiedetemelo l’anno prossimo». Jankovic ha 73 anni, e da venti governa la più importante città slovena: nessuno è in carica da più tempo di lui come sindaco di una capitale europea, e nella storia contemporanea è superato soltanto da Michael Häupl, sindaco di Vienna tra il 1994 e il 2018. Dal 2006 ha vinto le elezioni cinque volte, sempre con una maggioranza schiacciante. La volta che è andato peggio, nel 2014, ottenne il 57 per cento delle preferenze al primo turno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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