L’11 aprile 2026, davanti alla Taylor Family Digital Library dell’università di Calgary, in Alberta, Canada, 682 persone si sono radunate indossando costumi da dinosauro. È stato stabilito così il nuovo record mondiale per il maggior numero di persone vestite come dinosauri nello stesso luogo. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, creando un’immagine vivace e colorata davanti alla biblioteca.

L’11 aprile 2026, davanti alla Taylor Family Digital Library dell’Università di Calgary, in Alberta, Canada, il tempo ha fatto un salto di sessantasei milioni di anni. Oltre 6.000 calgarians hanno invaso il campus per la giornata celebrativa del 60° anniversario dell’ateneo, tra musica dal vivo, cibo gratuito e un’impresa destinata a entrare nei libri dei record. Studenti, professori, dipendenti e bambini hanno ballato sulle note di We Are the Champions dei Queen nelle loro tute e costumi gonfiabili da dinosauro, dopo che un giudice del Guinness World Records aveva appena certificato qualcosa di straordinario: il record mondiale per la più grande riunione di persone vestite da dinosauro era ufficialmente e irrevocabilmente estinto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’università di Calgary batte il record mondiale con 682 persone in costume da dinosauro

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University of Calgary breaks Guinness World Record for most people dressed as dinosaurs

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