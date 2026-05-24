Lunigiana alle urne | 21.500 elettori per i nuovi sindaci

In Lunigiana, 21.500 elettori sono chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci. Si svolge un testa a testa tra due candidati, con l’esito ancora incerto. La regola del voto unico, che permette di esprimere una sola preferenza, potrebbe influire sul risultato finale. La consultazione riguarda diverse amministrazioni comunali della zona. I seggi sono aperti e i cittadini si preparano a votare. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

? Punti chiave Chi vincerà il testa a testa tra i candidati in campo?. Come influirà la regola del voto unico sul risultato finale?. Quali errori tecnici potrebbero annullare la preferenza degli elettori?. Quando verranno comunicati i nomi dei nuovi sindaci eletti?.? In Breve Montignoso coinvolge 8.907 elettori tra Nardi Perna e Cagetti.. Pontremoli vede 8.518 votanti tra Cocchi e Battaglia.. Villafranca conta 4.139 elettori tra Milazzo e Bellesi.. Scrutini previsti lunedì 26 maggio dalle ore 15:00.. Oltre 21.500 elettori sono chiamati alle urne tra Montignoso, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana per decidere i nuovi sindaci dopo l’apertura dei seggi questa domenica 24 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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