L’equipaggio di Luna Rossa ha vinto l’ultima regata della Preliminary Regatta di Cagliari e si è qualificato per il match race finale contro Emirates Team New Zealand. La sfida deciderà la vittoria della regata preliminare, primo passo verso la 38ª America’s Cup prevista nel 2027 a Napoli. La finale coinvolgerà le due imbarcazioni titolari, che si contenderanno il titolo.

Saranno gli equipaggi “titolari” di Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand a disputare il Match Race finale con in palio la vittoria della Preliminary Regatta di Cagliari, primo atto del percorso di avvicinamento verso la 38ma America’s Cup (in programma nel 2027 a Napoli). L’ottava e ultima regata di flotta ha stabilito la graduatoria definitiva, promuovendo i primi due team della classifica all’ultimo atto dell’evento in programma nelle magnifiche acque del Golfo degli Angeli. La formazione Senior di Luna Rossa ha ottenuto il primo successo parziale della settimana quando più contava, volando addirittura in vetta alla generale e meritandosi l’accesso alla Finale in cui dovrà vedersela con il Defender. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luna Rossa vince l’ultima regata e affronterà i rivali storici di New Zealand nel match race finale!

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