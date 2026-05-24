Nelle acque di Cagliari, durante l’ultima giornata dei preliminari della America’s Cup, Luna Rossa ha superato New Zealand grazie alle prestazioni di Burling e Tita. Nel corso delle regate, Gradoni è stato squalificato, mettendo in discussione i risultati di quella sessione. La competizione si svolge in vista della finale prevista a Napoli nell’estate del 2027. La giornata ha visto quindi cambiamenti significativi nelle posizioni, con alcune decisioni che potrebbero influire sugli sviluppi successivi.

Nelle splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari si è aperta l’ultima giornata riservata alle regate preliminari della America’s Cup, la competizione sportiva più antica del mondo che si disputerà a Napoli nell’estate del 2027. Il programma di giornata prevede due regate di flotta, i cui risultati si aggiungeranno a quelli conseguiti nelle sei prove andate in scena tra venerdì e sabato: le prime due classificate si affronteranno nel Match Race conclusivo, il testa a testa che metterà in palio il trofeo (che non avrà alcuna valenza sulla massima manifestazione velica a livello internazionale). GB1 ha vinto la prima regata sotto un... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luna Rossa scavalca New Zealand con Burling e Tita, Gradoni squalificato: tutto in discussione nei preliminari di America’s Cup

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