Luna Rossa scavalca New Zealand con Burling e Tita Gradoni squalificato | tutto in discussione nei preliminari di America’s Cup
Nelle acque di Cagliari, durante l’ultima giornata dei preliminari della America’s Cup, Luna Rossa ha superato New Zealand grazie alle prestazioni di Burling e Tita. Nel corso delle regate, Gradoni è stato squalificato, mettendo in discussione i risultati di quella sessione. La competizione si svolge in vista della finale prevista a Napoli nell’estate del 2027. La giornata ha visto quindi cambiamenti significativi nelle posizioni, con alcune decisioni che potrebbero influire sugli sviluppi successivi.
Nelle splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari si è aperta l’ultima giornata riservata alle regate preliminari della America’s Cup, la competizione sportiva più antica del mondo che si disputerà a Napoli nell’estate del 2027. Il programma di giornata prevede due regate di flotta, i cui risultati si aggiungeranno a quelli conseguiti nelle sei prove andate in scena tra venerdì e sabato: le prime due classificate si affronteranno nel Match Race conclusivo, il testa a testa che metterà in palio il trofeo (che non avrà alcuna valenza sulla massima manifestazione velica a livello internazionale). GB1 ha vinto la prima regata sotto un... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Si parla di: America’s Cup, Cagliari in festa per la vittoria di Luna Rossa nella sesta regata.
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