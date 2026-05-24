Luna Rossa ha battuto il New Zealand nelle regate preliminari di Cagliari, vincendo il match race con Tita e Burling al timone. La vittoria consente alla squadra di qualificarsi per la fase successiva. La regata si è conclusa con un risultato netto, segnando un passo importante verso la 38ma America's Cup prevista a Napoli nel 2027. La coppia TitaBurling ha dominato la prova, confermando la loro superiorità.

Si apre con uno splendido successo nelle regate preliminari di Cagliari l’avventura della magica coppia formata da Ruggero Tita e Peter Burling al timone di Luna Rossa verso la grande sfida della 38ma America’s Cup (in programma a Napoli nel 2027). L’equipaggio senior del Challenger italiano ha battuto in finale gli storici rivali di Emirates Team New Zealand, dominando il match race e togliendosi una bella soddisfazione nelle acque del Golfo degli Angeli. Dopo aver ottenuto la qualificazione grazie ad un secondo ed un primo posto nelle ultime due regate di flotta (su otto complessive) andate in scena oggi pomeriggio, il team principale di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luna Rossa batte New Zealand e vince le regate preliminari di America’s Cup. Tita/Burling dominano il match race

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NZL batte Luna Rossa di 2 secondi | Race 4 Day 2 Louis Vuitton Preliminary Regatta Sardinia 2026

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