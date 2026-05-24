L’ultimo saluto a Carlo Petrini | migliaia di persone a Pollenzo per il fondatore di Slow Food

Da lapresse.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Migliaia di persone si sono radunate a Pollenzo, nel Cuneese, per partecipare all’ultimo saluto a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche. L'evento ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno reso omaggio alla figura di Petrini. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle modalità previste, senza ulteriori dettagli pubblici sulle modalità di commemorazione.

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Migliaia di persone si sono ritrovate a Pollenzo, nel Cuneese, per l’ultimo saluto a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e presidente dell’ Università di Scienze Gastronomiche. Arrivati da tutta Italia ma anche da Svizzera, Germania, Giappone e Messico, amici, studenti, attivisti, imprenditori e personaggi della cultura hanno partecipato a quella che Slow Food ha definito non un funerale, ma una celebrazione della sua figura e della sua eredità. Nel viale dell’università di Pollenzo si sono alternati ricordi e testimonianze di amici e collaboratori storici, tra cui il presidente di Slow Food Edward Mukiibi, don Luigi Ciotti, Moni Ovadia e l’attrice Lella Costa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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