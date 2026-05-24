Decine di persone si sono radunate a Pollenzo, frazione di Bra, per partecipare ai funerali di Carlo Petrini. Durante la cerimonia, molti hanno intonato canti e rivolto pensieri al fondatore di Slow Food, nato nel luogo che ha ospitato il suo progetto. Tra i presenti, anche rappresentanti delle associazioni e amici, che hanno ricordato la sua figura e il suo impegno. Don Ciotti ha commentato: “La sua è una eredità immensa”.

Nella sua Pollenzo, frazione di Bra, nel Cuneese, il luogo dove ha preso forma il progetto culturale e umano di Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche, è il giorno dell’ultimo saluto a Carlo Petrini. Decine di persone hanno reso omaggio, prima della cerimonia laica nei giardini dell’Agenzia, al fondatore di Slow Food intonando la canzone messicana “Cielito lindo”. Presenti tante personalità, come Don Luigi Ciotti che ha parlato di “una marea di gente”. “Tutti sono venuti. Da quelli più anziani dell’Arcigola, Slow Food sparso in Italia, ma anche nel mondo, l’Università del Gusto. La sua è una eredità immensa, ha costruito percorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo saluto a Carlo Petrini, decine di persone cantano ai funerali a Pollenzo. Don Ciotti: “La sua è una eredità immensa”

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