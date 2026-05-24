Il 24 maggio 2026 è stato l'ultimo giorno di apertura di una stazione sciistica in Toscana, mentre le temperature nella regione superavano i 30 gradi. In un periodo in cui le spiagge sono affollate e il caldo si fa sentire, alcuni appassionati hanno scelto di concludere la stagione invernale in anticipo, mantenendo aperti gli impianti sciistici fino a quella data.

Abetone (Pistoia), 24 maggio 2026 – Mentre la Toscana ‘brucia’ sotto i primi 30 gradi (e oltre) di un’estate anticipata e le spiagge del litorale vengono prese d’assalto, c’è chi ha deciso di aspettare fino all’ultimo, fino al 24 maggio 2026, per salutare definitivamente la stagione invernale. Come? Con gli sci ai piedi. Val di Luce, l’ultima sciata (il 24 maggio 2026). Stamani, nella splendida cornice della Val di Luce, il maestro di sci Alessio Petrucci, accompagnato dal suo fedele cane lupo e da Luca Baroncini, amministratore del gruppo social "Amici Abetone e Val di Luce", ha regalato immagini che sembrano arrivare da un altro pianeta rispetto al clima rovente che sta già colpendo tutta la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultima (impossibile) sciata: Val di Luce, la discesa del maestro mentre la Toscana scotta oltre i 30 gradi

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