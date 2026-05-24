L’ultima del Pd | L’algoritmo Facebook favorisce la destra
Il Partito Democratico ha accusato Facebook di favorire la destra attraverso il suo algoritmo. La denuncia si basa su presunti studi interni che suggeriscono come i contenuti di destra riceverebbero maggiore visibilità rispetto a quelli di sinistra. Tuttavia, non sono state fornite prove concrete di modifiche volontarie o manipolazioni da parte di Meta. La questione è stata sollevata in un contesto di discussione più ampia sulla neutralità delle piattaforme social e sul funzionamento degli algoritmi.
Nel Pd sono convinti che l’algoritmo di Facebook avvantaggi i partiti di destra. Almeno a ridosso delle elezioni. “A pochi giorni dal voto che coinvolgerà 661 comuni italiani – denuncia in una nota l’esponente dem Marco Furfaro -, tornano segnali anomali sulla visibilità dei contenuti politici sui social”. “Da alcuni giorni – prosegue la nota del deputato – molti post di esponenti del Partito Democratico registrano infatti un calo brusco di diffusione, mentre al contempo contenuti analoghi prodotti da esponenti della destra sembrano ottenere una spinta molto più forte”. “Non è la prima volta che notiamo questa dinamica” evidenzia Furfaro. “È già successo per la tornata delle regionali 2025 e il referendum di quest’anno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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