L’ultima del Pd | L’algoritmo Facebook favorisce la destra

Notizia in breve

Il Partito Democratico ha accusato Facebook di favorire la destra attraverso il suo algoritmo. La denuncia si basa su presunti studi interni che suggeriscono come i contenuti di destra riceverebbero maggiore visibilità rispetto a quelli di sinistra. Tuttavia, non sono state fornite prove concrete di modifiche volontarie o manipolazioni da parte di Meta. La questione è stata sollevata in un contesto di discussione più ampia sulla neutralità delle piattaforme social e sul funzionamento degli algoritmi.