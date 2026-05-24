L'Udinese ha scelto un modulo 3-4-2-1 e schiera in campo Okoye tra i pali, con Kristensen, Kabasele e Solet in difesa. A centrocampo sono presenti Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski e Zemura, mentre in attacco Miller, Atta e Davis compongono la linea offensiva. La squadra si prepara a scendere in campo nello stadio Maradona.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Mlacic, Camara. All. Runjaic L'articolo L’Udinese che scende nell’arena del Maradona! proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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