Lucia Bronzetti eliminata dal Roland Garros Bouzkova si impone nettamente

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno del Roland Garros 2026, dopo aver superato le qualificazioni. La sua avversaria, Bouzkova, ha vinto con un punteggio netto, impedendo alla tennista italiana di avanzare nel torneo. Bronzetti non è riuscita a superare il primo match nel tabellone principale. La competizione prosegue senza di lei, mentre Bouzkova si è qualificata per il turno successivo.

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Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma subito il cammino di Lucia Bronzetti nel tabellone principale del Roland Garros 2026. La tennista romagnola è stata nettamente sconfitta dalla ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero ventisette, con il punteggio di 6-3 6-1 in appena un’ora e nove minuti di gioco. Una partita abbastanza a senso unico come dimostrano anche i numeri. Bronzetti ha vinto solamente il 50% dei punti quando ha servito la prima e appena il 18% con la seconda contro il 64% dell’avversaria. Bouzkova ha concluso con 18 vincenti contro i 13 dell’azzurra, che ha invece commesso molti più errori non forzati (26 contro 12). Break a zero di Bronzetti e controbreak a zero di Bouzkova per cominciare il match. 🔗 Leggi su Oasport.it

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