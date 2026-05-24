Oltre mille trecento corridori si sono sfidati tra boschi e laghi in una gara di lunga distanza. Molti hanno attraversato sentieri sterrati e zone acquatiche, creando un grande afflusso nel territorio. I volontari hanno coordinato l’evento gestendo i punti di ristoro e i controlli di sicurezza. La corsa si è conclusa con la premiazione dei migliori atleti, mentre il pubblico ha seguito l’evento lungo tutto il percorso.

? Punti chiave Chi sono i corridori che hanno dominato il podio tra i boschi?. Come hanno gestito i volontari un afflusso così massiccio di persone?. Quale realtà sociale ha realizzato i gadget ufficiali della serata?. Cosa accadrà nell'oratorio del Pascolo dopo la conclusione della corsa?.? In Breve Manuel Sella e Serena Mascheri vincono le categorie maschile e femminile rispettivamente.. Percorso di sei chilometri tra Pascolo, Somasca e lungolago di Vercurago.. Gadget realizzati dalla cooperativa sociale La Vecchia Quercia di Calolziocorte.. Programma festivo dell'oratorio proseguirà con eventi fino a domenica 7 giugno.. Ben 1.347 partecipanti hanno dato il via alla 45esima edizione della Lucciolata sabato 23 maggio, trasformando le strade tra Calolziocorte e Vercurago in un fiume umano di sport e comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucciolata tra boschi e laghi: 1.347 corridori accendono il territorio

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