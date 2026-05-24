Lucca risarcito l’infermiere aggredito da un sedicenne in ospedale
Un infermiere ha ricevuto un risarcimento dopo essere stato aggredito da un sedicenne in ospedale. L'aggressione ha causato un'ernia da sforzo all'infermiere. La decisione giudiziaria stabilisce che i genitori del minore non sono tenuti a pagare il risarcimento. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in ambito ospedaliero, con il personale sanitario coinvolto in un episodio di violenza da parte di un minore.
? Domande chiave Come ha fatto l'infermiere a subire un'ernia da sforzo?. Perché i genitori non devono pagare il risarcimento al danneggiato?. Cosa ha impedito all'assicurazione di coprire i danni dell'aggressione?. Quanto deve versare il giovane per le spese legali e mediche?.? In Breve Risarcimento di 6305 euro per lesione biologica del 2% e sofferenza morale.. Giudice Anna Martelli esclude responsabilità dei genitori per mancanza di colpa educativa.. Assicurazione nega copertura per dolo del familiare secondo clausole contrattuali specifiche.. L'aggressione avvenne nella notte del 9 ottobre 2016 presso l'ospedale San Luca.. Il tribunale... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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