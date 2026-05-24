Un infermiere ha ricevuto un risarcimento dopo essere stato aggredito da un sedicenne in ospedale. L'aggressione ha causato un'ernia da sforzo all'infermiere. La decisione giudiziaria stabilisce che i genitori del minore non sono tenuti a pagare il risarcimento. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in ambito ospedaliero, con il personale sanitario coinvolto in un episodio di violenza da parte di un minore.

? Domande chiave Come ha fatto l'infermiere a subire un'ernia da sforzo?. Perché i genitori non devono pagare il risarcimento al danneggiato?. Cosa ha impedito all'assicurazione di coprire i danni dell'aggressione?. Quanto deve versare il giovane per le spese legali e mediche?.? In Breve Risarcimento di 6305 euro per lesione biologica del 2% e sofferenza morale.. Giudice Anna Martelli esclude responsabilità dei genitori per mancanza di colpa educativa.. Assicurazione nega copertura per dolo del familiare secondo clausole contrattuali specifiche.. L'aggressione avvenne nella notte del 9 ottobre 2016 presso l'ospedale San Luca.. Il tribunale... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, risarcito l’infermiere aggredito da un sedicenne in ospedale

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