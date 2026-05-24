Il Tribunale dei minori di Firenze ha disposto il collocamento di una bambina in una comunità insieme alla madre, dopo aver valutato la situazione familiare. La decisione è arrivata a seguito di un’indagine che ha evidenziato comportamenti violenti del padre e l’uso di sostanze da parte della madre. La bambina sarà inserita in un percorso terapeutico e di protezione presso una struttura dedicata.

LUCCA – L’ordinanza è del Tribunale dei minori di Firenze: che ha disposto il collocamento di una bambina piccola, insieme alla madre, in una comunità madre-bambino, nell’ambito di un percorso terapeutico e di protezione. Questo a causa di una situazione familiare, riscontrata nella Piana di Lucca, segnata da violenze, abuso di alcol e droga e da un profondo disagio economico e sociale. L’ordinanza è stata accelerata dalla segnalazione del curatore speciale della minore, che ha evidenziato la necessità di anticipare ogni decisione per evitare ulteriori rischi per la bambina. Tra gli elementi raccolti agli atti, riporta “Il Tirreno”, compare anche un episodio di violenza avvenuto nell’agosto 2025, quando il padre, in stato di ubriachezza, avrebbe aggredito la compagna provocandole ematomi al volto e alle braccia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lucca, babbo violento e mamma tossicodipendente: bambina in comunità per ordine del Tribunale

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