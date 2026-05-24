Lucas Coenen domina gara-1 della MXGP in Francia e resta leader del Mondiale Adamo in top5!

Notizia in breve

Lucas Coenen ha vinto la prima gara del Gran Premio di Francia nella MXGP 2026, mantenendo la leadership nel campionato mondiale. Coenen ha resistito all’attacco di Jeffrey Herlings, che ha tentato di superarlo, e ha concluso in prima posizione. La gara è stata valida come sesto round stagionale. Adamo si è classificato tra i primi cinque.