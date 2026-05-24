Lucas Coenen domina gara-1 della MXGP in Francia e resta leader del Mondiale Adamo in top5!
Lucas Coenen ha vinto la prima gara del Gran Premio di Francia nella MXGP 2026, mantenendo la leadership nel campionato mondiale. Coenen ha resistito all’attacco di Jeffrey Herlings, che ha tentato di superarlo, e ha concluso in prima posizione. La gara è stata valida come sesto round stagionale. Adamo si è classificato tra i primi cinque.
Lucas Coenen respinge l’assalto di Jeffrey Herlings alla tabella rossa e domina la prima manche del Gran Premio di Francia 2026, valevole come sesto round stagionale del Mondiale MXGP. Il fenomeno belga della KTM ha dettato legge sul fondo duro della pista di Lacapelle Marival, aggiudicandosi l’holeshot e facendo il vuoto poi giro dopo giro grazie ad un passo insostenibile per la concorrenza. Il fratello gemello di Sacha torna così a vincere una gara lunga (l’ultimo successo risaliva alla seconda manche domenicale di Riola Sardo), conservando almeno provvisoriamente la leadership del campionato davanti a Herlings. L’olandese della Honda,... 🔗 Leggi su Oasport.it
LUCAS COENEN DOMINA, TRIUMPH SORPRENDE! Recap MXGP Round 2, Andalusia
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MXGP, Lucas Coenen fa doppietta a Riola Sardo e allunga nel Mondiale. Forato a ridosso della top5Durante il Gran Premio di Sardegna 2026, Lucas Coenen ha conquistato due vittorie nella classe MXGP, disputate sulla spiaggia di Riola Sardo.
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