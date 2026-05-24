Luca Cianciotta in recital

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 20, presso l’Institut français di Napoli, si terrà un recital dell’Ensemble Mercadante dedicato ai giovani talenti pianistici. Il protagonista sarà il pianista Luca Cianciotta, già selezionato come allievo in un programma di formazione. L’evento si inserisce in un ciclo di iniziative finalizzate a promuovere giovani musicisti. La serata vedrà l’esecuzione di brani dal repertorio classico e contemporaneo. L’ingresso è gratuito.