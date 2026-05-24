Luca Cianciotta in recital

Da napolitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno alle 20, presso l’Institut français di Napoli, si terrà un recital dell’Ensemble Mercadante dedicato ai giovani talenti pianistici. Il protagonista sarà il pianista Luca Cianciotta, già selezionato come allievo in un programma di formazione. L’evento si inserisce in un ciclo di iniziative finalizzate a promuovere giovani musicisti. La serata vedrà l’esecuzione di brani dal repertorio classico e contemporaneo. L’ingresso è gratuito.

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Venerdì 5 giugno alle ore 20, presso l’Institut français di Napoli, l’Ensemble Mercadante darà seguito alla valorizzazione dei giovani talenti pianistici, con un recital che avrà come protagonista della serata il giovane e talentuoso pianista Luca Cianciotta, già selezionato come allievo nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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