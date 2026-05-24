L' oroscopo di lunedì 25 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre

Da pisatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì 25 maggio 2026, una persona è rimasta ferita in un incidente in centro città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Nessuna informazione sulle condizioni della persona coinvolta. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La viabilità è stata ripristinata dopo le operazioni.

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Cari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. Scoprite cosa vi riservano le stelle passeggiando per Lungarno, attraversando Borgo Stretto o rilassandovi all’ombra della Torre. Buona giornata sotto il cielo di Pisa!ArieteL’energia scorre potente come il fiume. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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OROSCOPO LUNEDI 4 MAGGIO 2026 | IL SEGNO FORTUNATO

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