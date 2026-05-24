L' oroscopo di lunedì 25 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio 2026, una persona è rimasta ferita in un incidente in centro città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Nessuna informazione sulle condizioni della persona coinvolta. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La viabilità è stata ripristinata dopo le operazioni.