L’oroscopo dell’Ortica

Tra il 25 e il 31 maggio, le stelle osservano con attenzione. Per l'Ariete, questa settimana si caratterizza per possibili cambiamenti e situazioni impreviste. Non sono previsti eventi specifici, ma si consiglia di mantenere attenzione alle proprie decisioni e alle relazioni. La posizione delle stelle suggerisce di evitare scelte affrettate e di monitorare attentamente eventuali sviluppi nelle attività quotidiane.

Settimana dal 25 al 31 maggio (Le stelle osservano. E spesso si vergognano.) Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Parti a razzo come quelli che il lunedì mattina hanno già tre idee per salvare il mondo e cinque per licenziare i colleghi. Peccato che venerdì sarai stanco come una buca rattoppata per la quarta volta. In amore meno testate e più dialogo: non tutto si risolve facendo la voce grossa. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Ti muovi con la velocità di un ufficio che ha appena scoperto una pratica urgente. Nessuno riuscirà a smuoverti dalle tue convinzioni, nemmeno davanti all’evidenza. Attenzione alle spese: comprare roba in offerta che non ti serve resta un modo elegante per buttare soldi. 🔗 Leggi su Lortica.it

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