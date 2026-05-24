Una regione dell’Imperiese si distingue per i campi di lavanda che si estendono a perdita d’occhio. Durante il tour, si visitano borghi storici e si scopre come i fiori vengano raccolti e trasformati in ingredienti per la cucina. Sono aperti al pubblico anche musei che conservano antichi alambicchi usati per estrarre oli essenziali. Il percorso si snoda tra paesaggi colorati e tradizioni secolari.

? Punti chiave Come si trasforma un fiore in un ingrediente per la cucina?. Dove si trovano i musei che custodiscono gli antichi alambicchi?. Perché la manutenzione dei terrazzamenti dipende da questa pianta viola?. Come può il Ponente competere con la famosa lavanda della Provenza?.? In Breve Percorsi turistici attivi da maggio a dicembre tra Airole, Seborga e Vallebona.. Cooking class con Lavanda Angustifolia Imperia presso l'agriturismo Ca’ dü Nonu.. Museo della Lavanda a Montalto Carpasio conserva antichi strumenti di distillazione.. Manutenzione terrazzamenti agricoli per prevenire il dissesto idrogeologico nelle vallate.. Tra le colline di Pietrabruna e i sentieri di Molini di Triora, il progetto Lavanda della Riviera dei Fiori punta a restituire centralità a una coltura che definisce l’identità dell’entroterra imperiese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’oro viola dell’Imperiese: nasce il tour tra lavanda e borghi

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