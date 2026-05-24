A Loreto sono aperte le urne per le elezioni comunali di oggi e domani, con 12.918 aventi diritto al voto, tra cui 2.000 iscritti all’Aire. Tre candidati si contendono la carica di sindaco. Le operazioni di voto si svolgono in modalità tradizionale e si concluderanno alle 23 di oggi e alle 23 di domani. Lo spoglio delle schede è previsto subito dopo la chiusura.

Urne aperte a Loreto per 12mila e 918 aventi diritto al voto, di cui duemila iscritti all’Aire, chiamati oggi e domani a eleggere il proprio sindaco. La città mariana corre con tre candidati a sindaco alle prossime amministrative, tutti e tre sostenuti da altrettante liste civiche. Il sindaco uscente Moreno Pieroni si ripresenta con la lista "Loreto nel cuore" incassando l’appoggio di Forza Italia e candidando a consiglieri: Christian Anticaglia, Andrea Areni, Giacomo Bianchi, Antonio Brugè, Giada Camilletti, Michele Carletti, Francesca Carli, Cristina Castellani, Silvia Giampaoli, Raffaele Lombardo, Donatella Marani, Nazzareno Pighetti, Fabiola Principi, Daniela Romanini, Maria Teresa Schiavoni, Giovanni Tanfani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto In tre per la conquista del Comune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'Abbazia del Loreto verso l'UNESCO, siglato il protocollo d'intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune di Mercogliano e la comunità benedettinaLunedì 12 maggio si terrà presso il Palazzo Abbaziale di Loreto la cerimonia di firma del Protocollo d’Intesa tra il Rotary Club Avellino, il Comune...

Temi più discussi: Loreto In tre per la conquista del Comune; Loreto al voto, gli appelli dei tre candidati tra cambiamento e conferma per il lavoro fatto; Loreto, corsa a tre per diventare sindaco.

Loreto al voto, gli appelli dei tre candidati tra cambiamento e conferma per il lavoro fattoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Loreto In tre per la conquista del ComuneSi ripresenta Moreno Pieroni, sindaco uscente. Gli sfidanti sono l’ex Rettore Sauro Longhi e l’avvocato Anna Maria Ragaini: i candidati ... ilrestodelcarlino.it