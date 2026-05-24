L’OraSì conquista un’altra vittoria davanti a un grande PalaCosta | é 2-0 sul Fidenza

Notizia in breve

L’OraSì vince 2-0 contro il Fidenza davanti a un pubblico numeroso al PalaCosta. La squadra ha mostrato carattere e ha realizzato le giocate decisive nel momento chiave della partita. Il pubblico ha assistito a un match intenso, con i giocatori che hanno mantenuto la concentrazione fino alla fine. La vittoria conferma il buon stato di forma della squadra, che ha dominato in entrambe le frazioni di gioco.