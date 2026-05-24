L’OraSì conquista un’altra vittoria davanti a un grande PalaCosta | é 2-0 sul Fidenza
L’OraSì vince 2-0 contro il Fidenza davanti a un pubblico numeroso al PalaCosta. La squadra ha mostrato carattere e ha realizzato le giocate decisive nel momento chiave della partita. Il pubblico ha assistito a un match intenso, con i giocatori che hanno mantenuto la concentrazione fino alla fine. La vittoria conferma il buon stato di forma della squadra, che ha dominato in entrambe le frazioni di gioco.
Ancora una volta grande carattere, le giocate giuste nel momento che conta e un grande pubblico al PalaCosta. L’OraSì batte Fidenza 84-72 in Gara 2 e si porta in vantaggio 2-0 nella serie. “Siamo stati bravi a continuare sulla falsa riga di Gara 1 - le parole di Gabriele Dron -. Fidenza è una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
LOraSì domina la partita e vince 88-69 contro la Virtus Imola
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