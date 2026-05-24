L’ora delle scelte | elezioni a Pistoia la città è chiamata a scegliere il sindaco

A Pistoia, sono in corsa tre candidati per la fascia di sindaco, con dodici liste e 357 candidati complessivi per il Consiglio comunale. La città si prepara alle elezioni del 24 maggio 2026, un appuntamento che coinvolge numerosi candidati e partiti. La campagna elettorale si concentra sulla scelta del nuovo primo cittadino, con un'ampia partecipazione politica e numeri significativi tra candidati e liste.

Pistoia, 24 maggio 2026 – Tre candidati sindaco, dodici liste e, complessivamente, 357 candidati per un posto in Consiglio comunale. Le elezioni di quest’anno sono meno ‘affollate’ di quelle di quattro anni fa, quando i candidati a sindaco furono ben nove: quest’anno, come noto, a contendersi la carica di primo cittadino sono Anna Maria Celesti per la coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, “Sempre più Pistoia”, Lega, Noi Moderati, “Avanti Pistoia”), Giovanni Capecchi per la coalizione del centrosinistra (Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 stelle, Civici e Riformisti, Rifondazione Comunista e “Capecchi Sindaco”) e Fabrizio Mancinelli per Pistoia Rossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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