L' operatrice della banca sventa la truffa | il questore la premia per il suo gesto

Da padovaoggi.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'operatrice bancaria ha individuato e fermato una truffa, impedendo che si concretizzasse. Per il suo intervento, è stata premiata dal questore. La truffa coinvolge tecniche di inganno comunemente usate dai criminali, che cercano di truffare clienti e istituzioni finanziarie. Le forze dell'ordine continuano a monitorare e intervenire contro queste attività illegali, mentre la popolazione viene invitata a mantenere alta l'attenzione.

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La malavita specializzata nel mondo delle truffe sta affilando i coltelli per diventare sempre più incisiva, ma contestualmente anche la collettività e le forze di polizia hanno alzato il livello d'allerta e sempre più spesso chi pensa di delinquere senza problemi rimane con un pugno di mosche in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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