L’opera conquista la Gallura | talenti mondiali in scena a maggio

Notizia in breve

A maggio si terrà un evento in Gallura con artisti di livello internazionale. Una giuria composta da esperti sarà presente per valutare le esibizioni. La guida della giuria sarà affidata a un rappresentante del Teatro alla Scala. La manifestazione coinvolge talenti provenienti da diversi paesi e si svolgerà in diverse location della regione. La selezione dei partecipanti e la composizione della giuria sono stati annunciati nelle settimane scorse.