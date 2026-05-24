L’opera conquista la Gallura | talenti mondiali in scena a maggio
A maggio si terrà un evento in Gallura con artisti di livello internazionale. Una giuria composta da esperti sarà presente per valutare le esibizioni. La guida della giuria sarà affidata a un rappresentante del Teatro alla Scala. La manifestazione coinvolge talenti provenienti da diversi paesi e si svolgerà in diverse location della regione. La selezione dei partecipanti e la composizione della giuria sono stati annunciati nelle settimane scorse.
? Domande chiave Chi comporrà la giuria internazionale guidata dal responsabile del Teatro alla Scala?. Come farà l'opera a collegare i resort di lusso all'entroterra?. Quali premi concreti riceveranno i giovani cantanti vincitori del concorso?. Perché questo evento lirico punta a creare nuovi posti di lavoro?.? In Breve Sebastian Schwarz presiede la giuria insieme a esperti come Robert Körner e Gianluca Macheda.. Fasi selettive costiere culminano nel Concerto di Gala il 29 maggio a Tempio Pausania.. Progetto mira a collegare Porto Cervo con i borghi dell'entroterra tramite la musica.. Sinergia tra Fondazione Bernardo De Muro, Regione Sardegna e partner privati come Delphina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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