Lock & Co. Hatters, fondata nel 1676 a Londra, celebra 350 anni di attività. La boutique, a conduzione familiare, ha fornito cappelli alla nobiltà e ai membri della famiglia reale inglese, tra cui Re Carlo II e Kate Middleton. La storica azienda si trova ancora oggi nel centro di Londra.

A due passi da St. James's Palace a Londra, la boutique specializzata in copricapi dal 1676, compie quest'anno i suoi primi 350 anni: si tratta, in assoluto, della più antica cappelleria del mondo. In tre secoli e mezzo ha realizzato modelli per alcune delle teste più famose e continua a fare la storia ancora oggi. Entrare nel negozio è davvero come fare un salto nel passato, un'esperienza unica. Quando si varca la porta verde scuro si sente il suono acuto di un campanello da negozio d'altri tempi e si è accolti da un caloroso saluto da parte di uno dei maestri cappellai. Subito, alla vista, è svelato il segreto del... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lock & Co. Hatters è in testa a tutti da 350 anni: da Re Carlo a Kate Middleton, i reali inglesi (e non solo) sfoggiano i loro cappelli

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