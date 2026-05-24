Lo spettacolare raduno di veicoli d' epoca sul lago corona il Michy motor Day
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Ferrari, Corvette, Alfa Romeo, 500 e perfino una copia del mitico “Generale Leee” di Hazzard. E poi ancora moto, camion e altri veicoli d'epoca che hanno colorato e fatto la gioia degli appassionati di motori oggi sul lungolago di Mandello del Lario. L'occasione è stato uno degli eventi più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
Raduno esclusivo di auto di lusso in Campania con vista spettacolare sul mare.In una località della Campania, si è svolto un raduno di auto di lusso con una vista panoramica sul mare.
Leggi anche: Michy Moto Day 2026