Lo spettacolare raduno di veicoli d' epoca sul lago corona il Michy motor Day

Ferrari, Corvette, Alfa Romeo, 500 e perfino una copia del mitico “Generale Leee” di Hazzard. E poi ancora moto, camion e altri veicoli d'epoca che hanno colorato e fatto la gioia degli appassionati di motori oggi sul lungolago di Mandello del Lario. L'occasione è stato uno degli eventi più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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