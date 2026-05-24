Allegra Gucci ha commentato pubblicamente la disputa sull’eredità di suo padre, affermando che chi ha ucciso ha ricevuto ciò che voleva, mentre loro, le figlie, hanno pagato un prezzo molto alto. La dichiarazione si riferisce alla morte del padre e alla conseguente divisione del patrimonio. La vicenda ha suscitato attenzione per i risvolti legali e familiari, con Allegra che ha espresso il suo dolore e la sensazione di aver subito un riscatto simbolico.

Milano, 24 maggio 2026 – Chi ha ucciso ha incassato (Patrizia Gucci) chi ha perso il padre (le figlie Allegra e Alessandra) ha pagato. Alla travagliata vicenda giudiziaria e umana della dinastia Gucci, dopo l’omicidio di Maurizio, si aggiunge un altro capitolo, una beffarda ultima sentenza della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) che, per un paradosso giuridico, obbliga le figlie a pagare un vitalizio alla madre che ha ucciso loro padre. Allegra Gucci e il post su Instagram Lo “sconto“ sugli arretrati che ammonterebbero a circa 40 milioni di franchi svizzeri, 43 milioni di euro circa, riformulato in 3,9 milioni, frutto di un accordo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo sfogo di Allegra Gucci e l’eredità contesa: “Per chi ha perso il padre come noi, è come aver versato anche un riscatto”

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Allegra Gucci sull’accordo da 3,9 milioni con la madre Patrizia Reggiani: «È stato come pagare un riscatto. Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato»Allegra Gucci ha commentato pubblicamente l’accordo da 3,9 milioni di euro con la madre, paragonandolo a un riscatto.

Temi più discussi: Chi è Allegra Gucci, figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani: Sogno di abbracciare un giorno mia madre e di sentirla dire che mi vuole bene; Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato, lo sfogo di Allegra Gucci e l’accordo contestato da 3,9 milioni con la madre Patrizia Reggiani; Lo sfogo di Allegra Gucci e il vitalizio da 3,9 milioni alla madre Patrizia Reggiani: Chi ha ucciso ha incassato; Allegra Gucci e l'accordo da 3,9 milioni con la madre: Pagare un riscatto non è avere giustizia.

Lo sfogo di Allegra Gucci e il vitalizio da 3,9 milioni alla madre Patrizia Reggiani: Chi ha ucciso ha incassatoLe parole dell'ereditiera sulla la decisione della Cedu di respingere il ricorso fatto insieme alla sorella Alessandra contro le sentenze italiane: Chi ha perso il padre ha dovuto pagare ... today.it

Il caso Gucci spiegato in breve: perché Allegra e la sorella devono pagare 3,9 milioni alla madre Patrizia ReggianiLe figlie dell’imprenditore ucciso a Milano, costrette a versare un vitalizio alla donna condannata come mandante dell’omicidio. L’accordo del 2023 e la recente decisione dei giudici europei ... quotidiano.net