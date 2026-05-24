Lo scrittore Andrea Antonioli conquista Roma | Premio internazionale Equilibri al suo Cesare Borgia
Un nuovo premio letterario è stato assegnato allo scrittore e storico cesenate. La giuria ha deciso di premiare il suo libro “Cesare Borgia” con il Premio internazionale Equilibri, assegnato a Roma. Il riconoscimento arriva dopo che il libro ha ottenuto attenzione nel settore, confermando il successo dell’autore nel campo della saggistica storica. La cerimonia di consegna si è svolta nella capitale italiana.
L’archeologo, storico e scrittore cesenate Andrea Antonioli ha ottenuto un nuovo e prestigioso riconoscimento letterario. Il suo volume Cesare Borgia. Il principe in maschera nera si è aggiudicato il primo posto assoluto al Premio internazionale “Equilibri” di Roma, una delle rassegne letterarie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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