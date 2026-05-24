Lo scrittore Andrea Antonioli conquista Roma | Premio internazionale Equilibri al suo Cesare Borgia

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Un nuovo premio letterario è stato assegnato allo scrittore e storico cesenate. La giuria ha deciso di premiare il suo libro “Cesare Borgia” con il Premio internazionale Equilibri, assegnato a Roma. Il riconoscimento arriva dopo che il libro ha ottenuto attenzione nel settore, confermando il successo dell’autore nel campo della saggistica storica. La cerimonia di consegna si è svolta nella capitale italiana.