Lo Psycoaperitivo piace intervista alla dottoressa Cassese | Cresce l' interesse per i nostri incontri
Lo “Psycoaperitivo” è un evento organizzato dalla psicologa e psicoterapeuta salernitana Alessandra Cassese, con l’obiettivo di ridurre i pregiudizi sulla professione dello psicologo. Si tratta di incontri informali e accoglienti, che stanno attirando sempre più interesse tra il pubblico. La professionista ha dichiarato che la partecipazione agli incontri è in crescita, sottolineando il successo della formula nel favorire un confronto diretto e senza formalità.
Abbattere il pregiudizio legato alla professione dello psicologoa. Con questo spirito è nato lo “Psycoapertivo”, una nuova ed innovativa iniziativa, organizzata in un format informale e accogliente dalla dottoressa salernitana Alessandra Cassese, 34 anni, psicologa e psicoterapeuta, impegnata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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