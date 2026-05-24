Lo Psycoaperitivo piace intervista alla dottoressa Cassese | Cresce l' interesse per i nostri incontri

Notizia in breve

Lo “Psycoaperitivo” è un evento organizzato dalla psicologa e psicoterapeuta salernitana Alessandra Cassese, con l’obiettivo di ridurre i pregiudizi sulla professione dello psicologo. Si tratta di incontri informali e accoglienti, che stanno attirando sempre più interesse tra il pubblico. La professionista ha dichiarato che la partecipazione agli incontri è in crescita, sottolineando il successo della formula nel favorire un confronto diretto e senza formalità.