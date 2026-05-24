Un gruppo di tifosi del Torino ha attuato azioni di sabotaggio nelle fabbriche Fiat, radunandosi inizialmente in pochi e crescendo fino a centinaia. La motivazione ufficiale non è stata comunicata pubblicamente. La protesta si è svolta senza interventi delle forze dell’ordine e non sono stati riportati incidenti. La situazione si è verificata in un momento di tensione tra le due tifoserie, senza coinvolgimento diretto di altre parti.

Non se ne parla. Proprio no. Sono inferociti: prima si radunano in un manipolo, poi diventano centinaia. Quindi migliaia. Indossano maglie di colore granata e schiumano rabbia. Si opporranno in ogni modo a quello che sta per succedere, perché non è contemplabile che il loro idolo passi alla rivale cittadina. Oggi che il derby della mole chiude l’ultima giornata di campionato, dissertare della rivalità tra Torino e Juventus significa anche riesumare episodi che hanno squassato la storia del paese: non solo quella sportiva. Anche quella sociale e politica. È il 1967. L'estate torinese è un miscuglio di voci di mercato. Gigi Meroni - la stella dei granata - occupa l’apice della sua carriera, e in città circolano insistentemente le indiscrezioni di un suo passaggio alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Lo compra la Juve”. E i tifosi del Toro sabotano le fabbriche Fiat

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