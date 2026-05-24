Livia Tellus ha inaugurato la nuova sede a Forlì, all’interno di Palazzo Morattini. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità locali. La struttura serve a coordinare le attività per 15 Comuni della regione. La nuova sede è stata aperta ufficialmente con un taglio del nastro. Non sono stati forniti dettagli sui cambiamenti operativi o sulla gestione futura della rete di Comuni.

? Domande chiave Come influirà il nuovo quartier generale sulla gestione dei 15 Comuni?. Chi sono le autorità che hanno partecipato al taglio del nastro?. Perché Palazzo Morattini è diventato il fulcro dello sviluppo locale?. Cosa cambierà per le società partecipate con questa nuova sede?.? In Breve Sede situata nel palazzo settecentesco in via Piero Maroncelli 60 a Forlì.. Partecipazione dei sindaci di Forlì e Forlimpopoli e rappresentanti del Parlamento.. Coordinamento strategico tra le società partecipate dai 15 Comuni della Romagna Forlivese.. Obiettivo di integrare le esigenze locali con la visione economica della holding.. Livia Tellus Romagna Holding Spa ha inaugurato la nuova sede amministrativa in via Piero Maroncelli 60 a Forlì, stabilendo il proprio quartier generale all’interno del prestigioso Palazzo Morattini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livia Tellus inaugura la sede a Forlì: Palazzo Morattini cresce

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