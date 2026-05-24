LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | Cambio di programma! Tocca all’azzurro sul Simonne-Mathieu

Notizia in breve

Il match tra Sonego e Herbert è stato spostato sul campo Simonne-Mathieu. La partita, prevista originariamente in un'altra sede, si svolgerà ora in questa area del torneo. Questo cambiamento di programma è stato comunicato nel corso della giornata. La partita è parte del programma di oggi e si svolgerà in diretta. La partita tra un altro giocatore e un avversario è in corso sul campo centrale, con inizio previsto nel mattino.