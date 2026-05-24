LIVE Sonego-Herbert Roland Garros 2026 in DIRETTA | Cambio di programma! Tocca all’azzurro sul Simonne-Mathieu
Il match tra Sonego e Herbert è stato spostato sul campo Simonne-Mathieu. La partita, prevista originariamente in un'altra sede, si svolgerà ora in questa area del torneo. Questo cambiamento di programma è stato comunicato nel corso della giornata. La partita è parte del programma di oggi e si svolgerà in diretta. La partita tra un altro giocatore e un avversario è in corso sul campo centrale, con inizio previsto nel mattino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 19:42 Cambio di programma! Il match tra Sonego e Herbert è stato spostato sul Simonne-Mathieu. I due giocatori scenderanno in campo a breve. Rimanete sintonizzati! 19:12 Stearns vince il primo set 6-3 contro Kenin. Vi ricordiamo che finito l’incontro sarà la volta dell’azzurro che esordirà sulla terra rossa francese contro il transalpino. 18:16 Altro match combattuto sul Campo 14. Jones porta a casa la vittoria su Haddad Maia per 1-6 7-6 6-2 in 2 ore e 39 minuti di partita. Ora è la volta di Kenin-Stearns. Infine non prima delle 19:15 scenderà in campo Lorenzo Sonego opposto a Pierre-Hugues Herbert. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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Roland Garros, il programma di domani : 11:00 Bronzetti - Bouzkova N.P. 14:00 Bellucci - Halys N.P. 14:30 Cinà - Opelka N.P. 16:00 Sonego - Herbert TV: tutto live sui canali Eurosport (1-6, 1 dalle 17:45), D+ e HBO Max Buon RG a tutti! x.com
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