LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro mantiene il break di vantaggio

Notizia in breve

Sonego conduce 4-1 nel quinto set contro Herbert a Roland Garros 2026, mantenendo il break di vantaggio. Nel set precedente, Herbert ha vinto 6-1, dopo aver perso i primi due parziali, 7-6 e 5-7. La partita è in corso e il punteggio complessivo è 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 4-1. Nel match successivo, la partita tra Cinà e Opelka inizia alle 11.00 con il punteggio di 40-0, dopo una volée di rovescio lungolinea del francese.