LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro mantiene il break di vantaggio

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonego conduce 4-1 nel quinto set contro Herbert a Roland Garros 2026, mantenendo il break di vantaggio. Nel set precedente, Herbert ha vinto 6-1, dopo aver perso i primi due parziali, 7-6 e 5-7. La partita è in corso e il punteggio complessivo è 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 4-1. Nel match successivo, la partita tra Cinà e Opelka inizia alle 11.00 con il punteggio di 40-0, dopo una volée di rovescio lungolinea del francese.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-0 Volée di rovescio lungolinea vincente del francese. 30-0 Servizio interno vincente del classe ’91. 15-0 Rovescio incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, del nativo di Schiltigheim. 4-1 In rete il diritto incrociato del numero 223 ATP. 40-30 Lungo il rovescio lungolinea di Herbert. 30-30 Lungo il diritto lungolinea, giocato in uscita dal servizio, del piemontese. 30-15 In rete il diritto lungolinea, giocato in back, del transalpino. 15-15 In rete il diritto incrociato, giocato in rincorsa su una palla corta, dell’italiano. 15-0 Rovescio incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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