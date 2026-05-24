LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 3-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro

Notizia in breve

Sonego e Herbert stanno giocando una partita al Roland Garros 2026, con Sonego che ha vinto il primo set 7-6, Herbert ha pareggiato vincendo il secondo 7-5, e Sonego si è portato avanti nel terzo 6-2. Nel quarto set, Herbert ha vinto 6-1, mentre nel quinto Sonego si è portato sul 3-1. Durante il match, Sonego ha realizzato un break con un rovescio incrociato vincente in uscita dal servizio.