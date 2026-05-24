LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 3-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro
Sonego e Herbert stanno giocando una partita al Roland Garros 2026, con Sonego che ha vinto il primo set 7-6, Herbert ha pareggiato vincendo il secondo 7-5, e Sonego si è portato avanti nel terzo 6-2. Nel quarto set, Herbert ha vinto 6-1, mentre nel quinto Sonego si è portato sul 3-1. Durante il match, Sonego ha realizzato un break con un rovescio incrociato vincente in uscita dal servizio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-0 Rovescio incrociato vincente, giocato in uscita dal servizio, di Sonego. 3-1 Lunga la risposta di diritto incrociato del classe ’95. A-40 Larga la volée di rovescio incrociata, giocata in salto, del portacolori del bel paese. 40-40 Largo il rovescio incrociato del francese. A-40 Altro smash lungolinea vincente del nativo di Schiltigheim. 40-40 Smash lungolinea vincente del numero 223 ATP. 40-A In rete il diritto incrociato del transalpino. Palla break. 40-40 Largo il rovescio incrociato del classe ’91. 40-30 Diritto lungolinea vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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