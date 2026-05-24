LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro

Notizia in breve

Sonego conduce 3-0 nel quinto set contro Herbert a Roland Garros 2026 dopo aver vinto il primo e terzo set, perso il secondo e il quarto. Il giocatore italiano ha ottenuto un break, mentre l’avversario ha commesso un errore in rete durante il game. Nel match successivo, la partita tra Cinà e Opelka è in corso, con il transalpino che ha conquistato un diritto incrociato in rete.