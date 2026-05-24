LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-6 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro
Sonego conduce 3-0 nel quinto set contro Herbert a Roland Garros 2026 dopo aver vinto il primo e terzo set, perso il secondo e il quarto. Il giocatore italiano ha ottenuto un break, mentre l’avversario ha commesso un errore in rete durante il game. Nel match successivo, la partita tra Cinà e Opelka è in corso, con il transalpino che ha conquistato un diritto incrociato in rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-A In rete il diritto incrociato del transalpino. Palla break. 40-40 Largo il rovescio incrociato del classe ’91. 40-30 Diritto lungolinea vincente dell’azzurro. 40-15 Ace interno di Herbert. 30-15 In rete il rovescio lungolinea, giocato in difesa, del piemontese. 15-15 Diritto lungolinea vincente del nativo di Schiltigheim. 0-15 Passante di diritto lungolinea vincente di Sonego. 3-0 In rete la palla corta di diritto incrociato del francese. 40-15 Palla corta di diritto incrociata e vincente del portacolori del bel paese. 30-15 Largo il rovescio lungolinea, giocato in allungo, del classe ’95. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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Temi più discussi: Darderi riscrive il suo best ranking dopo Roma; Ranking ATP (18 maggio 2026): Sinner domina, quattro azzurri tra i primi 16 al mondo; Roland Garros uomini, eliminato Bellucci. Più tardi in campo Sonego; Diretta Sonego - Herbert (Roland Garros).
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Roland Garros, Sonego-Herbert: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveScopri come seguire Sonego-Herbert gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. La sfida da non perdere. msn.com